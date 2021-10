Nel M5s la faida è perenne. Ecco chi sono gli scontenti

Tra i grillini l'insoddisfazione aumenta in vista delle scelte di Conte che dovrà annunciare chi comporrà la sua segreteria. Per Azzolina "in ogni caso, ci saranno morti e feriti”

Quando entra di buon mattino in Transatlantico, Lucia Azzolina viene fermata da un gruppo di colleghi deputati. “Quindi ci sei anche tu?”. Le voci girano, e girando si gonfiano e si guastano, si mischiano alle meschinerie. “Nella segreteria? Io non so niente”, si sottrae l’ex ministra. Che però si vede fulminata: “Tanto, in ogni caso, ci saranno morti e feriti”. E forse sta qui il senso della fretta improvvisa che pare aver colto Giuseppe Conte. La consapevolezza, cioè, che lungi dal dissiparle, l’attesa sta moltiplicando le tensioni, le fa fermentare nel gorgo malmostoso che è ormai il M5s.