Dialogare con le minoranze, un dovere per i partiti. Parla Violante

"C’è un deficit di rappresentanza di cui la maggioranza deve occuparsi. Bisogna tornare a dialogare con le minoranze”: secondo il presidente della Fondazione Leonardo, Luciano Violante, tra i non detti delle elezioni amministrative più disertate di sempre, c’è una sostanziale noncuranza verso le minoranze che, per varie ragioni e a vario titolo, si sono astenute o protestano. “Oltre al non voto, e in parte dentro il non voto, c’è un’area che si aggira tra il 15 e il 20 per cento” dice il presidente Violante al Foglio: “I No vax sono soltanto una quota di quest’area, ma l’antivaccinismo costituisce un polo attrattivo per molte aree di disagio e di dissenso”. Dai portuali di Trieste alle proteste “No green pass” in giro per l’Italia, c’è un paese che ribolle senza trovare un’espressione istituzionale. “Esiste un difetto di rappresentanza che è un problema per la democrazia e riguarda tutto il mondo politico. Comincia con il processo di graduale statalizzazione dei partiti dopo l’assassinio di Moro; i partiti man mano che si installano nelle strutture statuali perdono il contatto con interi pezzi della società”.

