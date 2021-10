L'illogicità della Cgil sui vaccini

Sui vaccini il sindacato continua ad avere molte idee e confuse. La posizione è stata riassunta da Susanna Camusso – che non è più la leader della Cgil ma sicuramente esprime la linea di Maurizio Landini – in un’intervista alla Stampa. I fascisti hanno assaltato la sede di Corso Italia dicendo che sul green pass la Cgil ha “tradito” i lavoratori. “Noi comunque non abbiamo fatto un accordo con il governo sul green pass – ricorda Camusso –. Avevamo delle perplessità” come ad esempio sul fatto che i tamponi “siano esclusivamente a carico dei lavoratori”. Quindi la Cgil non era favorevole al green pass, la sua posizione era un’altra: “Noi fin dall’inizio, eravamo a favore dell’obbligo vaccinale, sarebbe stata un’assunzione di responsabilità che avrebbe messo al centro della discussione il vaccino”. Quindi la soluzione era togliere di mezzo la facoltà di fare il tampone e obbligare i lavoratori a vaccinarsi. Ma, alla domanda successiva, su quale soglia di vaccinati bisognerà raggiungere per togliere il green pass, Camusso risponde: “Non indico percentuali. Credo che si possa aumentare il numero dei vaccinati con un’opera di persuasione, senza il ricatto della punizione per chi non ha il green pass”.

