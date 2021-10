Il modello Bari, antitesi di Trieste. Il porto dove tutti si vaccinano

A differenza dei porti del nord Italia, l’entrata in vigore dell’obbligo di green pass nei luoghi di lavoro non ha avuto nessun impatto sui sei porti pugliesi. Nessuna protesta, manifestazione, sciopero o assenteismo. Per una sola ragione: qui i portuali sono tutti vaccinati. Il 98 per cento a Bari, a Monopoli il 95, a Brindisi il 94, a Manfredonia il 92, e a Barletta il 98 per cento.

