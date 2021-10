Porto di Trieste, la polizia sgombera i manifestanti no pass

Porto di Trieste, la polizia usa i lacrimogeni

È iniziato poco dopo le 8 di questa mattina lo sgombero, da parte della polizia, dei circa 300 manifestanti no pass che stazionavano davanti al porto di Trieste (qui sopra potete seguire una diretta curata dal canale YouTube di Local Team). Le camionette delle forze dell'ordine sono arrivate davanti al varco 4, quello in cui i portuali hanno dato il via allo sciopero anti certificazione verde già dallo scorso venerdì. E poi hanno iniziato a usare gli idranti. "Dovete liberare il porto per favore, voglio evitare che vi facciate male", ha spiegato un dirigente della polizia rivolgendosi ad alcuni occupanti dello scalo, riferiscono le agenzie. Secondo Il Piccolo, un manifestante no green pass è rimasto ferito ed è stato portato in ambulanza. Ci sono stati momenti di tensione quando la polizia ha forzato i no pass spingendoli all'esterno del varco, con alcune cariche da parte delle forze dell'ordine. L'Agi riferisce di alcuni manifestanti che sarebbero stati sottoposti a fermo. Mentre una seconda persona, nel frattempo, ha avuto bisogno dell'ambulanza per un lieve malore. All'incirca alle 11, poi, è iniziato il lancio dei lacrimogeni da parte degli agenti, che ha portato all'indietreggiamento dei manifestanti verso l'adiacente via Campi Elisi.

Al presidio è presente anche il portavoce dimissionario dei portuali triestini Stefano Puzzer, ben raccontato da Adriano Sofri sulle pagine del Foglio.