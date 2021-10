Salvini approvò già questa riforma del catasto. Ma non lo sa (o finge)

La scena è questa. Il governo decide che è ora di mettere mano alla riforma del fisco. Si fa una delega che il Parlamento sviluppa, inserendovi una sostanziosa riforma del “catasto dei fabbricati, al fine di attribuire a ciascuna unità immobiliare il relativo valore patrimoniale e la rendita”. Una maggioranza trasversale promuove la proposta, con Lega e Fratelli d’Italia che plaudono e votano entusiasti, e anzi chiedono celerità nell’operare la revisione. L’opposto di quello che accade ora: Salvini e Meloni che si esaltano per la riforma del catasto, col rischio della stangata per i contribuenti. Fantascienza, si dirà. E invece no: è tutto vero. Succedeva con la delega fiscale del 2014, la riforma era la stessa e il testo pure. Non a caso è stato ricopiato in modo pressoché pedissequo nella delega approvata in questi giorni. Anzi, all’epoca non c’era stata neppure la premura, voluta ora da Draghi, di specificare che la revisione non avrebbe influito sulla “determinazione della base imponibile dei tributi”. Ma i sovranisti non ci badavano. “Apprezzabile”, anzi “doverosa”, definivano i patrioti di FdI la revisione del catasto. Il leghista Centinaio sollecitava a fare presto. “Cinque anni? In cinque anni di evasione ce ne sarà veramente tanta, serve un’accelerazione”. Fosse dipeso da lui, la riforma sarebbe già conclusa da tempo. E con tutti i commi che oggi Salvini considera indegni.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE