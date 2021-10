Nella Trieste di Patuanelli il M5s non si allea con il Pd. Non passa la linea del ministro contiano

Il ministro dell'Agricoltura annuncia che voterà per il dem Russo, ma i grillini locali con una nota frenano: "Nessuna indicazione di voto, siamo coerenti e contro la vecchia politica"

E' la città di Stefano Patuanelli. Anche Giuseppe Conte è passato da qui tre giorni prima del voto con un lungo tour tra Confidustria e comizio in piazza Cavana. Ma nonostante questo a Trieste, il terzo comune più grande dopo Roma e Torino tra quelli che andranno al ballottaggio, il M5s ha deciso che non appoggerà ufficialmente il Pd al secondo turno.

La decisione è arrivata ieri sera durante una burrascosa riunione dei grillini locali, a cui hanno partecipato anche il ministro dell'Agricoltura e la deputata Sabrina De Carlo.

Patuanelli ha confermato che al ballottaggio tra il sindaco uscente del centrodestra Roberto Dipiazza (49,6 per cento) el dem Francesco Russo (31,6 per cento) voterà per quest'ultimo.

Ma il M5s locale non lo segue. A Trieste i grillini hanno fatto un buco nell'acqua. La candidata Alessandra Richetti è arrivata quinta (3,4 per cento). Addirittura ha fatto meglio dei grillini la lista dei No-vax di Ugo Rossi (4,4 per cento).

Alla fine della riunione è uscita una nota che di fatto piccona l'alleanza di centrosinistra per la quale spinge il ministro Patuanelli, braccio destro di Conte. Nel comunicato stampa si dice che "il M5s di Trieste pur criticando fermamente l’operato a tratti arrogante e antidemocratico di questa giunta" non darà indicazioni di voto ai propri elettori in vista del prossimo ballottaggio. Vogliamo così riconfermare la propria coerenza e ribadire di essere l’alternativa concreta alla vecchia politica".