I saluti finali di Merkel a Draghi: addio signora dai mille colori 

La Cancelliera tedesca è diventata celebre in questi 16 anni di potere anche per le scelte stilistiche, per le giacche dalle tonalità sempre diverse. Un altro modo di comunicare, un look che viene capito dalle masse. E ora che se ne va, il mondo della politica sarà certamente più grigio

Oggi era bianca. Per i saluti non ufficiali, informali, i più sentiti – il vero passaggio di consegne, si mormora – tra Angela Merkel e Mario Draghi a Roma. La Cancelliera ha optato per il bianco, ma era difficile tirare a indovinare. In questi 16 anni di potere da cui si congeda, ne abbiamo viste di tutte i colori. Non certo nella sua conduzione: sempre pacata, ferma, cristallina. Ma nelle sue giacche, appunto. Già nel 2012, un grafico olandese di nome Noortje van Eeekelen aveva creato “Pantone Merkel”, suggestivo campionario di foto-ritratti del capo di Stato tedesco ordinati in accordo alla sfumatura dei suoi variopinti blazer.