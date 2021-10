Gettare i No vax da un ponte?

Due storie dalla giornata di ieri, dalla cronaca e dalla politica, ci raccontano perché non ci sono "battaglie perse"

Due notizie dalla giornata di ieri. La prima: Martina Pigliapoco, carabiniere di 25 anni, è rimasta per quattro ore a parlare con una donna, madre di tre figli, che voleva lanciarsi da un ponte tibetano sospeso in una gola della val Montina, in provincia di Belluno. Un dialogo lunghissimo e paziente, che alla fine ha convinto l'aspirante suicida a ritornare sui suoi passi. “Sono stati momenti difficili, sul filo del rasoio tra la salvezza e il vuoto. Poi ci siamo abbracciate e abbiamo pianto insieme”, ha raccontato Pigliapoco a Fanpage.

L'altra storia riguarda l’exploit del Movimento 3V (Vaccini Vogliamo Verità) alle amministrative. Nato nel 2019 in polemica con l’obbligo vaccinale, durante la pandemia si è scrollato di dosso l'etichetta di partito da prefisso telefonico e ieri è arrivato a sfiorare il 5 per cento delle preferenze in due città, Trieste e Rimini, vera roccaforte No Vax, dove è addirittura entrato in consiglio comunale. Notizia nella notizia: in entrambi i capoluoghi di provincia i 3V hanno superato i 5Stelle, che in anni passati avevano fatto dell'ambiguità (per essere buoni) sui vaccini una delle loro campagne politiche.

Senza stare a girarci troppo intorno, il filo è questo: ogni tanto viene la tentazione di cedere alla voglia del “fate un po' come vi pare”. Capita di pensare che se uno vuole buttarsi nel vuoto in fondo sono affari suoi: votate pure i No vax, non mettetevi la mascherina e non vaccinate i vostri figli perché credete a strampalate teorie della cospirazione nelle quali potenti entità segrete manipolano il nostro Dna per comandarci dall'interno. Amen. Peggio per voi.

È facile, è accattivante. Ci vorrebbe invece la tenacia, l'empatia e la pazienza dell'agente che è rimasta seduta a parlare e tranquillizzare una donna esasperata, sospesa “sul filo del rasoio tra la salvezza e il vuoto”. E forse, nemmeno troppo tardi, il boom dei 3V si rivelerà una bolla. Forse qualcuno che aveva solo bisogno di essere rassicurato deciderà di ritornare sui suoi passi. Di tornare coi piedi per terra.