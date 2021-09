Più certezze, meno molestie. La disintossicazione social che serve alla politica

Less tweet, more speech. Per intercettare il nuovo spirito del tempo, ai partiti serve recuperare la capacità di riflettere e ragionare, cercando di presentarsi agli elettori con un volto più rassicurante e meno fanatico

Less tweet, more speech. È possibile che sia solo una fase transitoria, uno di quei momenti unici destinati a fare la fine delle parentesi che velocemente si aprono e poi velocemente si chiudono, ma se ci si riflette un istante avendo la pazienza di unire qualche puntino non si potrà fare a meno di notare un dato molto interessante che riguarda il caso Morisi. Un dato che ha poco a che fare con il chiacchiericcio sulla droga ma che ha invece a che fare con un’altra forma di stupefacente distribuito da anni sulle timeline del sovranismo salviniano. Per quanto detestabile, lo stupefacente in questione è perfettamente legale e coincide con una prassi di cui Morisi è stato un maestro: la character assassination. Ovverosia la trasformazione degli avversari della Lega in mostri fino a prova contraria e la trasformazione di ogni bersaglio della propaganda leghista in un ostacolo da rimuovere con ogni mezzo a disposizione.