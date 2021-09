Trattativa, politica, procura. La vera Bestia è il populismo giudiziario

Sarebbe bello e persino rassicurante poter considerare la sentenza che due giorni fa ha demolito in appello l’impianto accusatorio della trattativa stato mafia come un fatto di cronaca giudiziaria come molti molti altri. Sarebbe bello e persino rassicurante poter sostenere che la trattativa stato mafia è stata una parentesi come le altre nella storia giudiziaria italiana, uno dei tanti casi di processi che si aprono in un modo e si chiudono in un altro modo. Sarebbe bello e persino rassicurante mettere finalmente un punto a questa storia e limitarsi a dire che giustizia è stata fatta. Ma il dato che emerge con chiarezza dalla lettura dei giornali di ieri è che molti dei giornalisti e degli osservatori che nel tempo si sono specializzati a trasformare in notizie indiscutibili i pizzini delle procure hanno fatto quello che purtroppo non avrebbero dovuto fare: chiudere gli occhi di fronte a tutto ciò che in questi anni ha significato per l’Italia, per la sua cultura giuridica, per la sua idea di stato di diritto, per la sua idea di libertà, per la sua armonia tra poteri dello stato e per tutta la categoria giornalistica, la creazione di una fogna a cielo aperto chiamata trattativa stato mafia.

