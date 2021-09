Più vaccini, più libertà

Il successo della campagna di vaccinazione in Italia. "Entro 3 settimane si arriverà al 90 per cento di copertura: un risultato straordinario. La richiesta dell'obbligo è un modo per scaricare le responsabilità", dice Claudio Cerasa a Omnibus

"Al di là dell'idea dell'immunità di gregge, concentriamoci sui risultati della campagna vaccinale", dice il direttore del Foglio Claudio Cerasa, ospite di Omnibus su La7: "A giugno il governo ha detto che entro la fine dell'estate tutti coloro che si volevano vaccinare avrebbero potuto farlo. E questo è successo. Entro 3 settimane si potrà arrivare al 90 per cento di vaccinati, tra le persone vaccinabili. È un risultato straordinario, insieme alla Francia, l'Italia ha la più alta percentuale d'Europa. Più vaccini uguale meno contagi, meno contagi uguale meno varianti e, quindi, più libertà. Non si capisce davvero perché politici e sindacalisti non siano tutti coerenti su questa strategia. La richiesta dell'obbligo è un modo per scaricare le resoponsabilità".