Sulla legge elettorale Lega e Pd provano a costruire un'intesa

La consapevolezza che tra i leader di partito (tra i più accorti, almeno) si va diffondendo, sia pur dissimulata, è che in fondo il governo lo si debba tutelare. E lo si debba tutelare a lungo, fino insomma al 2023. “E siccome se ci si fa la guerra tra forze di maggioranza sul Quirinale e la legge elettorale il governo rischia di cadere, meglio trovare un’intesa”. O provarci, quanto meno. “E per provarci, bisogna convergere su un proporzionale che non sia puro, e che non rompa i legami tra le coalizioni. Sennò non se ne fa niente”. Il ragionamento, alcuni senatori del Pd, se lo sono sentiti fare da quel funambolico stratega che è Roberto Calderoli. E siccome il tono era serio, la riunione ristretta organizzata in una stanza riservata di Palazzo Madama aveva i crismi della solennità, il dem Dario Parrini, presidente della commissione Affari costituzionali, s’è premurato di fare rapporto al Nazareno. Da cui è poi arrivato il mandato, sia pur con cautela, da parte di Enrico Letta: “Proviamo a trattare”.

