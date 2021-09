Disse: "Domani spariamo". Ora l'assessora di Voghera è stata costretta alle dimissioni, e guarda a FDI

Predicava il ricorso alle vie di fatto con immigrati e manifestanti. E invece, a finire sacrificata, è stata proprio lei, Francesca Miracca, l'assessora al Commercio del comune di Voghera che a fine luglio scorso, con la città scossa dall'omicidio di Youns El Boussettaoui morto per mano del leghista Massimo Adriatico, parlando agli avventori della sua trattoria aveva spiegato: "Domani spariamo davvero, mi sa: assoldo i miei operai e scendiamo noi, in piazza". Ce l'aveva con attivisti e cittadini che avevano annunciato la partecipazione a un corteo di solidarietà nei confronti del 39enne marocchino ucciso a Piazza Meardi. Voleva difendere in ogni modo il suo collega di giunta, quell'Adriatici assessore alla Sicurezza che poche sere prima aveva sparato e freddato "Musta". E invece è finita pure lei sullo stesso altare: esclusi entrambi, Miracca e Adriatici, dal rimpasto di giunta varato dal sindaco Paola Garlaschelli.

