Raggi, sindaco di opposizione: dopo 5 anni a Roma è ancora "colpa degli altri"

Il caso andrebbe studiato in quanto inedito: Virginia Raggi incarna il raro esempio di sindaco di opposizione. Lo racconta la sua campagna elettorale: mordace e per nulla rassegnata. Ma anche a tratti surreale. Premessa: la sindaca è stata eletta come espressione di un movimento antisistema a base di vaffa e manette. Dopo cinque anni non proprio con la pipa in bocca, ha capito che l’unico modo per tentare il colpo gobbo è quello di ritornare mentalmente all’opposizione. E dunque di denunciare e attaccare gli altri per le cose che accadono nel suo comune, nel territorio che amministra da un lustro.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE