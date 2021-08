La conversione di Tridico

Non sappiamo se sia caduto da cavallo come san Paolo sulla via di Damasco o se gli sia apparso un drago sulla via di Città della Pieve, fatto sta che la conversione di Pasquale Tridico è tanto repentina quanto sorprendente. In un’intervista a Repubblica, il presidente dell’Inps, indicato dal M5s e storicamente molto vicino alle posizioni dei sindacati, dice che: “C’era molta preoccupazione per lo sblocco dei licenziamenti nell’industria ma non c’è stata assolutamente alcuna corsa a licenziare. C’è, piuttosto, un rimbalzo di nuovi rapporti di lavoro con una forte accelerazione”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE