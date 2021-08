L'asse con Merkel e l'intesa con Putin. Così Draghi prepara il G20

La corsa è proibitiva perché impone cautela e sollecitudine in giusta proporzione. E insomma i lavori preparatori per il G20 straordinario, per Mario Draghi sono un piccolo rompicapo: interessi diversi da contemperare, divergenze da limare. Ci vorrebbe tempo. Solo che il tempo non c’è. E non solo perché la tregua che gli Usa hanno rinnovato coi talebani per garantire l’espatrio sicuro di migliaia di afghani, continua a traballare nella polveriera dell’aeroporto di Kabul. C’è anche il calendario a imporre una certa fretta. Perché il 21 settembre inizia al Palazzo di vetro la sessione finale dell’Assemblea generale dell’Onu: e Draghi, che ha in programma di recarsi fisicamente a New York e di cogliere l’occasione per un bilaterale con Joe Biden, sa bene che un G20 organizzato troppo a ridosso di quell’evento sarebbe alquanto bizzarro.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE