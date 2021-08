L'accordo tra Usa e talebani a Kabul traballa. E Draghi punta sul G20

Che l’equilibrio fosse fragilissimo, a dispetto degli accordi presi, lo si era in fondo capito già martedì pomeriggio. Quando, per consentire che la riunione convocata dai vertici americani all’aeroporto di Kabul insieme ai responsabili dei contingenti europei, i capi talebani presenti avevano preteso che tutti entrassero nel capannone disarmati. Ne erano seguite rimostranze generali, e dunque attimi di tensione. Poi i miliziani avevano desistito, parlando di un malinteso. E però, quando stamattina alcune jeep hanno iniziato a scorrazzare per le vie intorno all’aeroporto, spingendosi fin dentro lo scalo, coi jihadisti sul cassone che brandivano i loro kalashnikov quasi a intimidire la folla di disperati che smaniava per poter essere messa a bordo di un qualche aereo, allora la preoccupazione s’è diffusa davvero. Gli americani hanno spiegato ai nostri militari che l’accordo regge, che almeno fino a fine agosto i talebani garantiranno un sostanziale lasciapassare a tutti, non interferiranno con le operazioni di espatrio. Ma i resoconti delle truppe che operano all’aeroporto dicono di una polveriera incandescente: basta un incidente per innescare il delirio.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE