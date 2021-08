Lo stipendio dimezzato dalla Corte dei Conti per la Raggi è una nemesi

Blaterava di trasparenza e onestà, ma la sindaca s'è scordata di redarre la relazione di fine mandato. Come lo studente che non consegna il compito perché gliel'ha mangiato il cane

“Dove è la relazione di fine mandato?” E no, non è la richiesta di uno zelante professore che sulla porta dell’aula chieda allo studente distratto dove sia finito il compito in classe, ma la domanda, con marzulliana e non felicissima, per la controparte, auto-risposta, che la Corte dei Conti si è dovuta porre, ora che fissate le elezioni amministrative per l’ autunno è tempo di consegna.