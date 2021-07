"Cartabia da abbracciare, ma sulla riforma della giustizia serviva più coraggio". Parla Ayala

Un clima tossico, una ministra trattata come una tirocinante. La parola mafia utilizzata con facilità. "L'improcedibilità è un compromesso ma ci voleva più determinazione. La giustizia è da riparare, la prescrizione non il guasto ma l'effetto". Intervista al pm del maxiprocesso, Giuseppe Ayala

Un ex magistrato che è un vanto di magistrato dice che solo in una nazione intossicata si può fare una battaglia sulla prescrizione. E dice che solo gli idolatri del fascicolo giudiziario, della pena, quelli che vivono di mozziconi, possono portare avanti questa lotta che è la lotta degli ottusi. E’ Giuseppe Ayala, ed è stato compagno di scrivania di Giovanni Falcone, pm del maxiprocesso, sottosegretario alla Giustizia nel governo Prodi. La riforma Cartabia era dunque questo immondo scandalo raccontato? “Il vero scandalo è l’insopportabile lentezza dei processi, essere sanzionati dall’Europa. Qui il processo non rispetta il mandato della Costituzione sulla ragionevole durata. Serviva più coraggio. Io non mi unisco al coro di chi non vuole cambiare”.