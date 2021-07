Viva la destra anti Papeete

Sono passati due anni dall’estate manigolda in cui Matteo Salvini, in mutande, invocò i pieni poteri arringando il paese da una famosa discoteca romagnola, il Papeete, che avrebbe tutto il diritto di chiedere all’ex Truce un risarcimento per i danni di immagine. Due anni dopo quell’estate che è costata a Salvini una lunga traversata nel deserto, si può dire che la destra italiana oggi si trovi di fronte a una consapevolezza difficile da negare. La strada giusta da percorre per provare un giorno a guidare l’Italia è una strada che giorno dopo giorno risulta sempre più evidente (più Draghi, meno Bagnai) ma è una strada che la destra ha capito di poter percorrere solo a condizione di archiviare ogni giorno un pezzettino dell’agenda Salvini. E ogni volta che l’agenda Salvini, nella sua purezza, nella sua doppiezza, nella sua ambiguità, nella sua impresentabilità, torna a fare capolino sulla scena politica appare chiaro non solo quanta distanza ci sia tra la destra che serve all’Italia e la destra che rappresenta Salvini ma anche quanta incapacità vi sia da parte del leader della Lega di capire il modo in cui l’Italia si è trasformata in questo anno e mezzo di pandemia.

