L'auto trappola di Letta sullo Zan

La scelta di Enrico Letta di non accettare il dialogo sulla legge che reprime l’omofobia porta quasi inevitabilmente al rinvio della legge Zan a settembre. Tutti sapevano che insistere nel braccio di ferro avrebbe portato a questo esito, Letta compreso. Per questo la tattica adottata appare incomprensibile: non è neppure una questione di principio, se è vero come si dice che il Pd intente presentare in Senato un ordine del giorno “interpretativo” in cui si ammorbidiscono proprio i punti della legge più contestati. Ma anche questa mossa non potrà superare le critiche: una legge che ha bisogno di un’interpretazione “autentica”, peraltro priva di valore giuridico, ancora prima di essere approvata è una legge con evidenti elementi di ambiguità.

