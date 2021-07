Carnevale in Senato. Il ddl Zan diventa un ballo in maschera

La Lega cerca di riportare il testo del ddl Zan in commissione. La sinistra invece lo vuole votare in Aula. Matteo Renzi chiede un disarmo e ripete di voler mediare. Alla fine il testo resta in Aula, anche se la discussione potrebbe scavallare l’estate. Ma appena la presidente del Senato, Maria Elisabetta Casellati, annuncia una riunione dei capigruppo per decidere, ecco che tutti iniziano a urlare. “Basta giochetti”, grida Mirabelli del Pd. “I giochetti sono i vostri”, gli risponde Calderoli. Pietro Grasso stringe il microfono come Orlando il corno a Roncisvalle. La saliva che copre come rugiada l’apparecchio. “Qua non ce dialogooooo... Presidenteeeee... Non si può consentireeee...”, Difficile dialogare mentre si alza la voce. E però mentre urlano, i senatori si riprendono con il cellulare. Ciascuno per dimostrare l’infamità dell’altro. Facebook, Twitter, Instagram. Monica Cirinna, del Pd, riprende i leghisti che fischiano: “Ecco il loro atteggiamento costruttivo”.

