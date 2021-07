Meloni nell'angolo

Giorgia Meloni fa le bizze. Non si è presentata alla manifestazione di avvio della campagna elettorale di Luca Bernardo, candidato del centrodestra per Palazzo Marino. Aveva protestato per l’esclusione del suo candidato dal consiglio di amministrazione della Rai, arrivando a chiedere in modo inconsulto un improbabile intervento del presidente della Repubblica.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni