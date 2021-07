Il Recovery chiama in causa non solo la politica ma l'intera classe dirigente

Come hanno fatto notare Gentiloni e Visco, per realizzare le riforme e sfruttare l'occasione che arriva dall'Europa e dal Pnrr occorre ritrovare il senso di una missione nazionale, che ancora non si vede. Cos’è che non funziona

Ma, in fondo in fondo, siamo proprio sicuri che l’Italia disponga di una classe dirigente, politica e non solo, vogliosa e capace di traghettare una volta per tutte il paese fuori dalle secche della bassa crescita in cui staziona da un quarto di secolo?