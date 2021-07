Il Pd, sulla riforma del fisco, si perde per strada la dote ai diciottenni

Al Nazareno dicono che comunque c’hanno provato. “La proposta l’abbiamo avanzata, ma siamo rimasti soli”. E però, per essere la riforma epocale, quella su cui si è accettato di consumare anche lo strappo con Mario Draghi, ci si sarebbe forse aspettato un po’ di furore in più. E invece nel documento conclusivo redatto dalle commissioni Finanze di Camera e Senato, quelle in cui sono contenute le linee guida offerte dal Parlamento al governo per la riforma del fisco, della tassa di successione e della dote ai diciottenni non c’è traccia. “Questione di metodo”, precisa il dem Gian Mario Fragomeli, che ha seguito il dossier a Montecitorio. “L’accordo era di non indicare interventi che prevedano delle spese dirette”. Ma è indubbio che a suggerire al Pd la via della cautela c’è stato anche il realismo politico. “Perché il M5s lo abbiamo sondato”, dicono i senatori dem, “ma non c’è stato verso di convincerli a darci una mano, sulla dote ai diciottenni”.

