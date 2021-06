Rottura Grillo Conte. Spadafora: "Scissione nel M5s? Spero di no"

Dopo la dura risposta di Beppe Grillo a Giuseppe Conte, l’ex ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, si augura ci sia il prima possibile un’assemblea dei parlamentari: “Abbiamo il diritto di confrontarci su tutto questo e non aspettare di leggere solo post”. Il Movimento dovrà fare una scelta di campo fra Conte e Grillo? “Se sarà così, la faremo”, aggiunge ma poi, entrando in macchina, dice che spera non ci sarà nessuna scissione nel Movimento.