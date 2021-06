Grillo contro Conte. E adesso che cosa succede?

Quello di Beppe Grillo a Giuseppe Conte è l'ultimo e il più grande "Vaffa" della storia del M5s. Questa volta il calcio nel sedere potrebbe essere esiziale per il Movimento. Il Garante con un violentissimo post sul suo blog ha detto che l'avvocato del popolo non è adatto a gestire i Cinque stelle del futuro e si è rimesso nelle mani di Davide Casaleggio e della sua piattaforma Rousseau per chiedere di votare il comitato direttivo a cinque, come deciso durante gli stati generali grillini.

Ora che cosa potrà succedere? Principalmente due cose. Ecco quali sono gli scenari più probabili e le conseguenze sul M5s e sul governo Draghi.