L'occasione della riforma fiscale

Non è la commissione di esperti che Mario Draghi aveva evocato nel suo primo discorso parlamentare, citando il caso della riforma fiscale del 2008 della Danimarca, ma la commissione Finanze ha preparato una prima bozza della proposta di riforma fiscale, che dovrà essere approvata in commissione entro la fine di giugno (la prossima settimana). Il documento di 21 pagine, frutto anche di un lungo lavoro di ascolto (da gennaio a maggio sono state svolte 61 audizioni), parte dal presupposto che in Italia la tassazione su entrambi i fattori produttivi – lavoro e capitale – è nettamente superiore alla media dell’Eurozona. E pertanto le tasse vanno ridotte. Con particolare riferimento all’Irpef sono previsti due interventi: il primo è l’abbassamento dell’aliquota media effettiva soprattutto per la fascia di reddito tra 28 mila e 55 mila euro, in cui ricadono circa 7 milioni di contribuenti; il secondo è invece un ridisegno della dinamica delle aliquote marginali effettive, che si impennano e si inabissano senza alcuna logica, a causa della sedimentazione nel corso degli anni di bonus e agevolazioni.

