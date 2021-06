Cara sinistra, dov'è lo scandalo se un governo di transizione chiama tecnici neoliberisti?

Che in un esecutivo sostenuto da Salvini e Berlusconi ci siano due economisti vicini al Bruno Leoni non può essere una ragione di scandalo, è una conseguenza dell’assetto liberaldemocratico e europeista che la politica italiana con molte difficoltà sta prendendo

Un governo di sinistra liberale ha due avversari, come sostengo con un collega in un libro che uscirà in settembre da Feltrinelli: i neoliberisti e gli etno-nazionalisti. Nella fase neoliberista del capitalismo internazionale, quella cominciata nei primi anni Ottanta dopo le vittorie nel ’79 di Thatcher e Reagan, sono state dominanti le teorie economiche e le idee politiche che l’istituto Bruno Leoni professa e propaganda. Dopo la crisi di questo regime politico-economico internazionale, con la Grande Recessione del 2007/2008 e poi la pandemia, nel libro prima menzionato sosteniamo che si sono create le condizioni per una nuova fase del liberalismo di sinistra, di “liberalismo inclusivo” come lo definiamo. Una fase inevitabilmente diversa, ma analoga a quella che era prevalsa nei trent’anni postbellici. Naturalmente i neoliberisti alla Bruno Leoni sono assai scettici al riguardo, ma sono pur sempre dei liberal-democratici. Gli avversari più insidiosi sono gli etno-nazionalisti, i movimenti politici di destra che tendono a prevalere sulle diverse forme di populismo (anche di sinistra) che la crisi sta provocando. E questi sicuramente non sono liberali.