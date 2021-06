Le condizionalità salveranno l'Italia

No reform, no money. Brunetta coglie bene la rivoluzione del vincolo esterno

Interessante congiuntura di idee, necessità e progetti. Tutto in poche ore, tra Roma, Bruxelles e Francoforte. La Bce ha diffuso le nuove stime economiche, parlando di crescita attesa ulteriormente aumentata, anche se in presenza, tuttora, del rischio legato alle varianti più contagiose del virus. Nelle nuove previsioni comincia a essere calcolato con più accuratezza l’effetto dei piani nazionali di ripresa, approvati a raffica dalla commissione europea negli ultimi giorni. E, soprattutto, si comincia a calcolare l’effetto innovativo su aziende, lavoro e amministrazioni pubbliche, della fase di ricostruzione e ripartenza. Tutto da trasformare, ma, se non vogliamo credere completamente alle favole, per quanto ispirate all’economia trasformativa, dobbiamo avere il coraggio di guardare a qualche recente esperienza, sullo stesso asse (le tre città citate prima), e alla logica dello sviluppo economico.