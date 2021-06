"Beppe, ragioniamo". Conte telefona a Grillo per evitare lo show davanti ai deputati

L'ex premier teme l'imprevedibilità del Garante del Movimento e prova a placarlo in vista dell'appuntamento di domani

La telefonata c’è stata. Giuseppe Conte ha chiamato Beppe Grillo per evitare lo showdown davanti ai deputati. L’obiettivo di Conte è chiaro: sminare la calata di Grillo a Roma. L’appuntamento odierno con i deputati, anticipato da questo giornale, potrebbe registrare la rottura definitiva tra “Beppe e Giuseppi”, con scenari ignoti. Oppure, al contrario, passare come “la giornata della pace”. E dunque come quella dell’accordo sullo statuto del nuovo Movimento.