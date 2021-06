Roma e i luoghi comuni dem. Dopo Tor Bella, Gualtieri va in un palazzo occupato

Questo pomeriggio alle 17 per la prima volta i candidati - Roberto Gualtieri, Giovanni Caudo, Cristina Grancio, Imma Battaglia, Stefano Fassina, Paolo Ciani e Tobia Zevi - si confronteranno in un dibattito pubblico. In attesa di sentire che cosa diranno una notizia già c’è. Il luogo che è stato scelto per l’incontro. Lo Spin Time Labs, l’ex sede dell’Inpdap all’Esquilino, in via Santa Croce in Gerusalemme 55, occupata dal 2012 e dove oggi vivono quasi 500 persone. Non è la prima volta che la politica incrocia lo Spin Time. Nel dicembre del 2019 le sardine lo scelsero per l’assemblea pubblica organizzata dopo la grande manifestazione di piazza San Giovanni.

