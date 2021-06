Il partito del Cav. ha un simbolo e un nome: "Centrodestra italiano"

Chi lo conosce dice che è un po’ come con la processione di Echternach: due passi avanti, due di lato, uno indietro. Quasi sul posto. Quasi. Perché in effetti il Cav. la meta pare averla chiara in mente: “E la meta è il partito unico”, ha detto ieri agli europarlamentari di FI convocati in streaming per festeggiare l’arrivo di tre nuovi arrivi (la grillina Adinolfi e i leghisti Vuono e Caroppo). E il progetto, che guarda alle politiche del 2023 e che per Berlusconi dovrà passare intanto “per la costituzione di liste uniche, ovunque possibile, nelle prossime elezioni anche locali”, non deve essere neppure così vago, se, come dice, “ho già registrato il nuovo simbolo”, lasciando intendere che il nome scelto è “Centrodestra italiano”.

