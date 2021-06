Sfoghi in chat e baruffe, poi deve intervenire il Cav. Così Forza Italia si spacca sulla federazione

La faida tra Ronzulli e Gelmini. E Berlusconi annulla le riunioni di Camera e Senato: troppo alto il rischio di strappi. Lo scetticismo di Tajani sulla Lega in Europa: "Vogliono usare noi per arrivare al Ppe". Salvini manda in tilt gli azzurri

La miccia, domenica, è stata accesa a ora di cena. “Leggo un fiorire di agenzie che esprimono il sentimento individuale a proposito della federazione. Ma non ritenete che serva prima un franco dibattito tra di noi?”. E subito lo sfogo di Paolo Zangrillo sulla chat dei deputati di Forza Italia, veniva condiviso da Maria Tripodi e Roberto Pella, Annaelsa Tartaglione e Valentina Aprea. Questione di metodo, sì. Ma non solo. Perché un po’ tutti, loro che rappresentano le varie sfumature del filosovranismo nel partito, ce l’avevano con chi - come Erica Mazzetti, Giusy Versace, Vincenza Labriola - aveva espresso la propria contrarietà sull’idea del partito unico lanciata da Matteo Salvini. “Sono le ventriloque della Gelmini”, ringhiavano i fedelissimi di Licia Ronzulli, suprema fautrice del progetto salviniano. Al che la diretta interessata è uscita allo scoperto: “Una decisione come quella di federarci con la Lega non può essere il frutto di un’operazione fulminea”, ha messo a verbale, ieri sera, la ministra azzurra. “I valori e l’identità di FI vanno difesi e rilanciati, e non annacquati in eventuali fusioni a freddo”.