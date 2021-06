Salvini, Meloni, Tajani: "A Roma una grande squadra, il centrodestra vincerà unito"

Michetti sindaco, Matone vice. "E se Sgarbi farà l'assessore alla cultura completeremo il tridente", dice il leader della Lega. Avanti tutta anche da FdI e Forza Italia: "Scelta la miglior soluzione possibile"

Una lunga attesa, o "qualche riunione in più", come dice Matteo Salvini dopo il vertice di coalizione. "Ma ne è valsa la pena: come promesso il centrodestra ha un candidato, anzi, una squadra vincente su Roma. Il ticket sarà Michetti-Matone, sindaco e prosindaco che ho sentito io personalmente. Per amore di Roma, il bene del centrodestra e ridare orgoglio ed efficienza alla capitale si mette a disposizione della squadra. Se poi Sgarbi farà l'assessore alla cultura avremo il tridente". Poi sulle altre piazze: "Abbiamo dato il via libera anche alla candidatura civica di Paolo Damilano a Torino. In breve arriverà anche la chiusura nella regione Calabria, dove non puntiamo a vincere ma a stravincere: anche nel nome di Jole Santelli. Osserviamo con interesse la proposta civica che è in costruzione a Napoli", insiste il numero uno del Carroccio, "mentre a Milano e Bologna alcuni dei candidati che si sono messi a disposizione stanno risolvendo alcuni temi legati a impresa e famiglia. Appuntamento a mercoledì prossimo, per la chiusura di tutti i 1300 candidati sindaci delle città che andranno al voto. A differenza di Pd e M5s, divisi a Roma e in mezza Italia, come ho promesso ho l'onore di guidare una coalizione di centrodestra che avrà candidature unitarie e competitive".

Soddisfatta anche Giorgia Meloni: "Oggi abbiamo deciso di sbloccare la candidatura per la carica di sindaco di Roma con due straordinari professionisti che ringraziamo per essersi messi a disposizione", dichiara la leader di Fratelli d'Italia. "Li aspetto in campagna elettorale, per far sì che tutti i romani si rendano conto della competenza e della concretezza delle persone che abbiamo scelto per far rinascere la capitale dopo il disastro di Virginia Raggi. Sono anche persone che sanno parlare con i cittadini, hanno empatia e capacità comunicativa all'interno di una visione molto chiara".

Forza Italia avrebbe preferito Matone sindaco e Michetti vice? "Io ho detto soltanto che dovevamo trovare il miglior candidato possibile", puntualizza Antonio Tajani. "E' stato trovato un accordo di tutto il centrodestra per candidare questo ticket: la miglior soluzione possibile per vincere e governare la città di Roma".