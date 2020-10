È morta Jole Santelli, presidente della Regione Calabria

L'ex deputata di Forza Italia si è spenta questa notte nella sua casa di Cosenza. Era stata eletta governatrice lo scorso gennaio

Jole Santelli, presidente della Regione Calabria, si è spenta questa notte nella sua casa di Cosenza. Al momento non è confermata la causa che ha portato al suo decesso, ma si tratta probabilmente di un arresto cardiocircolatorio. Eletta presidente della Regione Calabria nelle ultime elezioni regionali, lo scorso gennaio, l'ex deputata di Forza Italia era da tempo malata di tumore e avrebbe compiuto 52 anni a dicembre.

A confermare la notizia anche il sindaco di Cosenza, Mario Occhiuto: "La governatrice è morta questa notte. Sono addolorato, eravamo amici da una vita". Prima di essere indicata da Forza Italia come candidata alle regionali, Santelli ricopriva la carica di vicesindaco di Cosenza.

Deputata dal 2001 al 2020, è stata sottosegretaria alla Giustizia dal 2001 al 2006 nei governi Berlusconi II e III, nonché sottosegretaria al Lavoro e delle politiche sociali da maggio a dicembre 2013 nel governo Letta. E' entrata nella Forza Italia delle origini (1994), da giovane avvocato che aveva alle spalle la collaborazione con lo studio Previti, e ha seguito tutto il cursus di parlamentare, prima, e di esponente del governo, poi.

Di lei scriveva Marianna Rizzini, poco dopo la nomina a presidente, che era figlia di una madre impegnata nella Dc e nipote di un nonno che la portava ai comizi di Enrico Berlinguer ma anche di Giorgio Almirante, facendole nascere la passione per la politica. Santelli aveva dedicato la vittoria ai genitori e ai nipotini “che come tutti i ragazzi della Calabria devono avere la speranza di poter tornare a vivere in questa terra”. Il personale e il politico si sono intrecciati nel suo caso a proposito di Sanità calabrese, provata da Santelli in prima persona per la cura del tumore contro cui ha combattuto per diversi anni.

Messaggi di cordoglio sono stati inviati da tutte le forze politiche e di governo. "Un dolore immenso, una sorella per me", ha scritto su Twitter Maurizio Gasparri, che in Forza Italia con la Santelli ha condiviso un lungo percorso politico. "L’ultimo comizio insieme il 17 settembre a Bitonto. Un abbraccio con un affetto vero e antico. Jole Santelli ci lascia con un dolore straziante".

Anche Matteo Salvini, su Facebook, ha scritto il suo saluto alla presidente calabrese. "Andarsene a soli 51 anni, dopo aver lavorato per la tua gente, con il sorriso, fino a poche ore fa. La Calabria e l’Italia ti abbracciano Jole, una preghiera per te e un pensiero alla tua famiglia, ai tuoi amici e a tutta la tua comunità. Buon viaggio cara Jole". "Siamo sconvolti dalla notizia della scomparsa del presidente della Regione Calabria, Jole Santelli", ha scritto infine Giorgia Meloni in un post su Twitter. "Ci lascia un'amica, una donna coraggiosa, un politico fiero e orgoglioso delle sue idee, che ha combattuto per la sua terra. Condoglianze alla famiglia da parte mia e di tutta FDI".