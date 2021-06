È morto Guglielmo Epifani, ex sindacalista e segretario del Pd

Aveva 71 anni. Per otto anni segretario della Cgil. Dopo la scissione del 2017 aveva aderito ad Articolo uno

È morto a 71 anni Guglielmo Epifani. Ex sindacalista, segretario dal 2002 al 2010 della Cgil, era stato anche segretario del Pd, per circa sei mesi, dal maggio al dicembre 2013, nel periodo di intermezzo tra Pierluigi Bersani e Matteo Renzi. Epifani è stato il primo segretario della Cgil di estrazione socialista. Nel 2002 organizzò la storica manifestazione con cui il sindacato portò in piazza un milione di persone per protestare contro l'allora governo Berlusconi.

Parlamentare per due legislature, Epifani nel 2017 aveva aderito ad Articolo uno, la componente della sinistra nata dalla scissione del Pd (alle elezioni politiche del 2018 si presentò con il candidato premier Pietro Grasso). In una delle ultime interviste al Foglio aveva spiegato come per il centrosinistra ci fosse bisogno di costruire un "campo largo", e che "i partitini al due per cento non vanno da nessuna parte". Mentre durante la scorsa estate aveva ammiccato all'ingresso di Silvio Berlusconi nell'allora maggioranza rossogialla. "Il Cav. può isolarsi con Salvini o tornare centrale con noi", ci disse.

