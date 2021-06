A Roma, fuori dal centro, è già emergenza rifiuti

Mentre comune e regione litigano, Roma si riempie di monnezza, soprattutto nelle zone periferiche. Casal Bruciato, zona est di Roma, come simbolo delle periferie capitoline: luoghi dove la raccolta dei rifiuti è andata in tilt. "È l'emblema di ciò che sta accadendo tra regione e comune che rimpallano il problema senza assumersi la vera responsabilità di quello che sta accadendo", ci dice Adriano Cedroni, fondatore dell'Agenzia di quartiere Casal Bruciato il cui fine è "occuparsi in maniera attiva delle problematiche presenti sul territorio". Quartieri dove, continua Cedroni, "l'Ama non riesce a smaltire i rifiuti prodotti dai cittadini".

