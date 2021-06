La difficile partita di Draghi sullo sblocco dei licenziamenti

Le osservazioni delle istituzioni internazionali sul mercato del lavoro, e in particolare sul blocco dei licenziamenti, possono essere intese in due modi: da un lato sono una critica al governo Draghi per non aver fatto abbastanza, dall’altro sono un supporto al premier che si sta muovendo nella direzione giusta nonostante le forti resistenze dei sindacati e dei partiti di maggioranza (dal Pd al M5s, passando per la Lega di Matteo Salvini, che cambia idea ogni giorno e spesso più volte al giorno). Anche il Fmi, nella sua consultazione annuale con l’Italia prevista dall’articolo IV, accende una luce sul mercato del lavoro dicendo che il turnover “dovrebbe riprendere una volta che la crisi sanitaria si sarà ritirata e il divieto di licenziamento sarà gradualmente eliminato”.

