"Calenda faccia le primarie a Roma. Letta mi piace", ci dice Isabella Conti

Crede che il farla apparire un corpo estraneo sia tutta una strategia comunicativa interna al Pd. Anche perché lei, Isabella Conti, sindaco di San Lazzaro di Savena dal 2014, in quota Italia viva, non fa che definirsi “una donna di sinistra”. E lo chiarisce in questo colloquio di un’oretta col Foglio, mischiando locale e nazionale. Il 20 giugno sfiderà alle primarie, tra gli altri, Matteo Lepore, la continuità con l’amministrazione Merola su cui hanno scommesso i dem bolognesi. “Ma almeno metà del partito è con me, gli stessi che quando a San Lazzaro mi opposi alla ‘Colata di Idice’, un mega progetto edilizio, mi difesero”, racconta. “La strategia di una parte del Pd è quella di omettere ciò che ho fatto come sindaco, e di attaccarmi strumentalmente per cercare di minare la mia figura”. Al punto che qualcuno, come la figlia dello storico ex consigliere Maurizio Ceventini, ha già parlato di “primarie farsa”. “Ma io ci credo davvero al fatto che siano una gran festa di partecipazione democratica. E la mia non è una battaglia di testimonianza, possiamo vincere”, confida Conti.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni