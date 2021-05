Perché il dissesto di Napoli è un problema politico nazionale

La rivoluzione di de Magistris non ha funzionato e molti problemi non sono stati risolti. Dalle tristi vicende di bilancio al rilancio del Mezzogiorno, e al Pnrr: questioni locali che vanno ben oltre la città

"Abbiamo scassato”, ripetuto in modo tambureggiante a favore della folla in delirio, fu il timbro che Luigi de Magistris appose alla propria vittoria elettorale nella prima trionfante uscita pubblica. Un timbro che suggerisce ora il giusto epitaffio, l’opportuna iscrizione sul sepolcro di una stagione che termina, tra la delusione e la confusione. La rivoluzione arancione di de Magistris non ha rivoluzionato un bel niente. Non ha consegnato progressi rispetto alle delusioni suscitate dalle malinconiche giunte guidate da Rosa Russo Iervolino, né è riuscita a rinvigorire i fasti della breve, fortunata stagione del cosiddetto “Rinascimento napoletano”, di cui Antonio Bassolino fu l’interprete.