Libri, Meloni e censure

Nei giorni scorsi è scoppiata una polemica, di quelle che nascono e muoiono in poco tempo, sulla “censura”. No, non quella di Fedez, che ormai è già preistoria. In questo caso la denuncia arriva da destra e riguarda la dichiarazione di un libraia, titolare dell’unica libreria di Tor Bella Monaca a Roma, che ha annunciato di non voler vendere nel suo negozio il nuovo libro di Giorgia Meloni. A molti sostenitori della leader di Fratelli d’Italia senza senso della misura è parso un attentato alla libertà d’espressione. Ovviamente non è questo il caso. Impedire la vendita è censura, scegliere di non vendere è libertà. Nel primo caso l’imposizione è delle autorità politiche o di chi ha un potere quasi-monopolistico. Nel secondo caso, il nostro, è assistiamo semplicemente al funzionamento della democrazia liberale: dove c’è libertà d’impresa, le librerie vendono ciò che vogliono e i lettori comprano ciò che preferiscono. Se non si trova un libro in un negozio si va in un altro, qualcuno perde un cliente e qualcun altro lo guadagna. E’ vero che la libreria che meritoriamente lavora in un contesto di periferia è l’unica della zona, ma tutti i potenziali lettori della Meloni possono trovare il libro desiderato in un’altra libreria in un quartiere vicino oppure riceverlo a casa con un click attraverso Amazon, Ibs e analoghi.

