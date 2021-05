Bella questa Italia, da sfogo dell'estremismo a diga degli estremismi

Solo tre anni fa il nostro paese era il più grande laboratorio del populismo europeo. Oggi, tutti con Draghi, che rappresenta l’esatto opposto. E riusciamo anche a non farci irretire dalle follie della cancel culture

L’articolo che state per leggere non parte da una teoria precisa ma parte da una serie di fatti interessanti che riguardano un piccolo mistero della recente storia del nostro paese che merita di essere indagato e che coincide con il tentativo di rispondere a una domanda tanto precisa quanto provocatoria: come è potuto succedere che nel giro di pochi anni l’Italia da paese zimbello d’Europa sia diventata un paese modello?