"Ma Italia viva non ha futuro". La difficoltà di essere renziano se non sei Renzi

Dentro Italia viva è difficile essere Robin. Se Matteo Renzi è il Batman dell’antipatia e della faccia tosta nonché il giustiziere notturno del sovranismo e del populismo, le sue truppe parlamentari mormorano. Scuotono la testa nei corridoi. No, non ce la possono fare. Ogni settimana ce n’è una. Ora tocca al mistero buffo (e fuffoso) dell’Autogrill: l’incontro con l’agente segreto Marco Mancini. Renzi se ne impipa: Riad o Fiano Romano per lui pari sono. Spiega, argomenta e attacca. I suoi parlamentari però sono gente normale. Il partito intanto si sgonfia come un palloncino. Ultimo sondaggio di Swg per La7: 1,7 per cento. Intanto Luciano Nobili, simpaticissimo agit prop, sarà il capo dell’organizzazione: il Pietro Secchia di Iv. “Resiste il cerchio magico, ma non c’è più la magia”, dice Camillo D’Alessandro, renziano critico. Uno dei tanti.

