"La lottizzazione Rai è una questione retorica. I partiti devono starci". Parla Giampaolo Rossi

Roma. E dunque lei il “signor Rai”, l’uomo che senza comandarla la comanda? “Non scherziamo. Chi pensa che la Rai possa essere comandata da un solo uomo dimostra di non conoscerla. Ci sono competenze, professionalità di cui bisognerebbe andare orgogliosi. Sono queste che governano la Rai”. La Rai ha censurato Fedez? “La Rai non ha censurato nessuno. C’è invece un danno reputazionale enorme per l’azienda la quale dovrebbe tutelarsi in ogni sede. Quella del rapper è stata una grande operazione di marketing personale”. Insomma, Giampaolo Rossi chi è? “Sono entrato in Rai nel 2004. Era la Rai di Flavio Cattaneo. Mi sono laureato in Lettere. Mi occupo di media da decenni in aziende e in ricerca. Sono stato presidente di Rainet, la digital factory Rai. Questa azienda ho avuto il privilegio non solo di studiarla ma di viverla”. Giorgia Meloni che l’ha voluta come suo consigliere d’amministrazione come l’ha incontrata? “Ci conosciamo da molti anni, sono sentieri che si sono incrociati. C’è un stima che è reciproca”.

