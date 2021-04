Il Conte rosso: "Il neoliberismo è arrogante". È il Pd la sua comfort zone

All'iniziativa della corrente di sinistra del Pd, le parole d'ordine dell'ex Avvocato del popolo sono chiare e piacciano a tutti. Un pomeriggio per dimenticarsi le grane interne al Movimento

È la storia del profeta in patria, quella di Giuseppe Conte. Almeno per ora. E se il M5s gli sfugge ed è tutto “un presto” e “ci siamo quasi” da ormai due mesi, bisogna cambiare prospettiva. E ascoltarlo mentre parla dallo studio della compagna Olivia (anche per la sede del M5s "ci siamo quasi"). L’ex premier è il grande ospite di Goffredo Bettini e delle sue Agorà, area politico culturale del cardinale rosso.