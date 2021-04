"Se paghi le mie querele, non sarò più garante M5s". Grillo e la proposta a Conte

Non c’è solo il processo del figlio Ciro a metterlo in fuorigioco. A preoccupare Beppe Grillo sono almeno una decina di cause civili. Richieste di risarcimenti per le decisioni che ha assunto come capo politico del M5s prima di passare la mano a Luigi Di Maio nel 2017. Ma anche affermazioni ritenute dai querelanti diffamatorie. Soldi, soldi, soldi. Che ora Davide Casaleggio, mister Rousseau, non pagherà più. Un dato: solo nel 2018 l’associazione ha tirato fuori 275 mila euro per curare i problemi legali di Beppe. E adesso? Non è escluso che Grillo chieda a Giuseppe Conte, in cambio del passo indietro come Garante, il pagamento delle spese legali in corso. Anche perché si è fatto sotto pure Matteo Renzi: vuole essere risarcito da Grillo.

