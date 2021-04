Per crescere occorre liberarsi di disintermediazione e burocrazia

Da oltre un anno la Cna è convinta che per superare la crisi devono marciare in parallelo le misure per alleviare le profonde ferite sul tessuto economico e sociale provocate dal virus, e una strategia di lungo termine per liberare le molteplici energie positive e rimettere l’Italia sul sentiero virtuoso della crescita che latita da troppo tempo. La terribile fase che stiamo vivendo ha rafforzato la nostra antica convinzione che collaborazione e condivisione tra istituzioni, forze politiche e parti sociali dovrebbero rappresentare la cornice naturale entro la quale elaborare progetti e indirizzi per affrontare le enormi trasformazioni sulle quali la pandemia ha agito da acceleratore. Nei giorni scorsi abbiamo rilanciato al presidente del Consiglio la proposta di istituire una cabina di regia aperta alle parti sociali sul Recovery Plan, il cui successo è determinante per il futuro dell’Italia ma lo è anche per le aspirazioni dell’Unione europea. È un’occasione irripetibile per marcare una netta discontinuità con il passato recente. Coinvolgere le parti sociali nella cruciale funzione di monitoraggio sull’implementazione del piano sarebbe un segnale positivo e di fiducia. Abbiamo profuso ogni sforzo per contribuire a definire provvedimenti e politiche capaci di coniugare la risposta all’emergenza con il disegno di rilancio del paese.

