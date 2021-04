Draghi e l'Italia dei prossimi sei anni. Inchiesta su un Recovery da sogno

L’Economist che sarà oggi in edicola si chiede senza troppi giri di parole se sul governo Draghi, in Italia e in Europa, non ci sia un eccesso di aspettative tale da aver trasformato l’ex presidente della Bce in qualcosa che il presidente del Consiglio oggettivamente non potrà essere mai: l’uomo della Provvidenza. L’Economist, con malizia, ricorda che saper gestire una Banca centrale, anche se si tratta di banca molto politica com’è la Bce, è diverso dal saper gestire un paese per una ragione facilmente intuibile: “Quando si è alla guida della Bce, se si tira una leva il denaro esce. Al governo italiano, se si tira una leva si può scoprire che quella leva non è collegata a nulla”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni